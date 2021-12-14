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Двое миротворцев ООН получили ранения в результате взрыва в Мали

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Два миротворца ООН получили ранения в результате взрыва в Мали. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказал на брифинге официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.

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«Миссия ООН в Мали сообщила, что патруль миротворцев подорвался сегодня в результате взрыва самодельного устройства. Согласно предварительным данным, двое миротворцев были ранены, они отправлены в госпиталь ООН», — заявил Дюжаррик.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что минимум 31 человек стал жертвой нападения боевиков на пассажирский автобус в Мали. Еще восемь человек были ранены. Атака произошла на востоке страны в районе города Бандиагара (область Мопти).

Военный переворот в Мали произошел на фоне гражданских волнений 18 августа 2020 года. Тогда мятежники захватили президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе, председателя национального собрания Мали Мусу Тимбине и министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе. Также был пленен ряд высокопоставленных чиновников. Оппозиция требовала отставки Кейты, военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

Группа военных назначила временным президентом Мали Ба Ндао, однако в мае 2021 года он был смещен военными и постановлением конституционного суда вице-президент Ассими Гоита стал президентом Мали переходного периода и главой государства.

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