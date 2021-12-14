Уборку снега в Рязани признали некачественной

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил недовольство уборкой снега в столице региона. По его словам, от местных жителей поступило много обращений и жалоб.

«Если центральные улицы чистят и посыпают более-менее оперативно, то про спальные районы, а особенно дворы, этого не скажешь, — заявил он. — Оттепель — значит, огромные лужи, которые с трудом можно обойти. Приморозило — ледяная полоса препятствий. Такую картину можно наблюдать практически в каждом дворе».

Как отмечает РИА «7 новостей», глава региона поручил Госжилинспекции провести работу с УК и ТСЖ на предмет содержания территорий в надлежащем состоянии. Коммунальщиков он попросил не экономить на комфорте людей и предоставлять качественные услуги.

Как сообщалось 10 декабря, петербургские компании столкнулись с трудностями после циклона «Бенедикт», завалившего снегом территории предприятий. Как рассказали представители бизнеса, снегоуборочная техника есть не у каждой организации, поэтому возникает ажиотажный спрос на подрядчиков, предоставляющих соответствующие услуги. Стоимость услуг возрастает в 2–2,5 раза. В условиях погодных катаклизмов в городе возникает дефицит необходимого оборудования, иногда приходится планировать уборку в ночное время. Кроме того, не справляются с нагрузкой и городские приемные пункты, поэтому снег приходится вывозить за город. Но и там не всегда принимают снегоуборщиков.