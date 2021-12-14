Минэнерго выступило за субсидии РЖД при перевозке топлива на Дальний Восток

Минэнерго считает необходимым выделить субсидии РЖД на возмещение недополученных расходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку ж/д транспортом моторного топлива для реализации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом говорится в проекте доклада Минэнерго «О ситуации на рынке нефтепродуктов» на имя председателя правительства Михаила Мишустина (имеется в распоряжении «Известий»).

«Усилить эффект корректировки «демпфера» по стабилизации оптовых цен в восточных регионах страны возможно за счет реализации положений разработанного Минэнерго России проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку железнодорожным транспортом во внутрироссийском сообщении моторного топлива, предназначенного для реализации на территории Российской Федерации, в направлении Дальневосточного федерального округа», — говорится в документе.

Кроме прочего, в докладе перечислены и другие меры по предотвращению роста стоимости моторного топлива. Как отмечается в документе, «в рамках реализации политики налогового маневра в нефтяной отрасли с начала 2022 года вывозная таможенная пошлина на нефть уменьшится на одну шестую часть и снизятся вывозные таможенные пошлины на все нефтепродукты соответственно, так как они рассчитываются от пошлины на нефть.

Вместе с этим в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации будут проиндексированы на 4% ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо, а также увеличатся индикативные уровни оптовых цен в формуле «демпфера» на автомобильный бензин и дизельное топливо, что снизит компенсационные выплаты «демпфера» нефтеперерабатывающим заводам».

Вследствие такой комбинации существует «риск одномоментного увеличения розничной цены на автомобильный бензин при переходе в 2022 год, который может составить более 2 рублей за литр (рост на 4% к текущему среднему уровню цен). Чего допустить нельзя», — пишут авторы доклада.

Минэнерго предлагает изменить параметры демпферного механизма.

«Обеспечить нормальную топливную маржу независимой розницы при недопущении роста розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо выше прогнозных значений инфляции можно за счет корректировки параметров «демпфера», а именно за счет снижения индикативного уровня оптовой цены, а также за счет увеличения уровня компенсации в формуле «демпфера». Дополнительно такие корректировки параметров «демпфера» позволят ограничить сверхдоходы НПЗ в сценарии низких мировых цен на нефть и смогут обеспечить дополнительные доходы бюджета», — говорится в документе.

В частности, для нивелирования риска резкого повышения розничных цен на моторное топливо в 2022 году предлагается рассмотреть следующий вариант: сохранить темп индексации индикативных уровней оптовых цен на автомобильный бензин и дизельное топливо для расчета «демпфера» в 2022 году на уровне 3% от текущих значений индикативных уровней оптовых цен в 2021 году. А также увеличить для НПЗ уровень компенсации части разницы между ценой экспортной паритета и индикативным уровнем оптовой цены на автомобильный бензин с 68% до 90%. По оценкам Минэнерго, совокупный экономический эффект для всех нефтяных компаний, владеющих НПЗ, является положительным, а выпадающие доходы бюджета при цене нефти на уровне $80 могут составить 123 млрд рублей в год.

Ранее, 10 декабря, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в разговоре с «Известиями» заявил, что демпферный механизм, скорее всего, будет в очередной раз скорректирован, но без снижения налогов для нефтяных компаний эта реформа даст лишь временный эффект.

Специалист подчеркнул, что России с учетом большого количества автотранспортных перевозок можно было бы «немного пожертвовать» частью налоговых сборов, чтобы стимулировать потребление бензина, тем самым «помогая развитию бизнеса».

Ранее в этот же день в кулуарах Международного энергетического форума замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев заявил, что принятые правительством меры позволят удержать цену бензина на автозаправках (АЗС) в следующем году в пределах инфляции, но в опте этого можно достичь при корректировке демпфера. По его словам, меры, предлагаемые сейчас, вместе с мерами, связанными с субсидированием поставок топлива на Дальний Восток, позволят сдерживать цену «достаточно эффективно».