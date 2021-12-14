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«Молдовагаз» полностью рассчиталась с «Газпромом» за ноябрь

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Компания «Молдовагаз» полностью рассчиталась с «Газпромом» за газ, полученный в ноябре. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил глава молдавской компании Вадим Чебан в Facebook.

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Глава «Молдовагаза» отметил, что сейчас компания собирает авансовые средства для платежа за первую половину декабря.

«Молдовагаз» перечислил «Газпрому» полную оплату за природный газ, потребленный в ноябре. Сегодня компания сосредоточена на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые переводы от экономических агентов», — написал Чебан в соцсети.

Чебан призвал всех потребителей газа в стране вовремя платить по счетам.

До этого, 26 ноября, представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что «Молдовагаз» оплатила долг за газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года в размере $74 млн.

1 ноября начались поставки газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика довольна продлением контракта, указывая, что газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность.

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