Гукасян продемонстрировал свой настрой перед боем-реваншем с Вийяльбой

Боец Эдгар Гукасян провел открытую тренировку перед боем-реваншем против аргентинца Рикардо Вийяльбы, который состоится на турнире «Буря на Волге» в Самаре. Об этом 14 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что в конце тренировки спортсмен во время небольшой заминки постоял на голове. По словам Гукасяна, это прекрасное завершение подготовки к бою.

Спортсмен подчеркнул, что сделает всё от него зависящее, для того чтобы победить. В поединке помогает всё, в том числе и ежедневная работа на тренировках, добавил он.

«Я готов хорошо. И, дай Бог, я выйду и сделаю свою работу, и победа будет за мной», — сказал журналистам боец.

Соперники уже встречались на ринге и тогда Гукасян потерпел поражение из-за остановки боя. В итоге он потерял пояс чемпиона WBA Азия.

Ранее во вторник боксер Денис Вильданов во время тренировки перед боем с Максимом Щербаковым случайно порвал канаты на ринге. Это случилось во время открытой тренировки в Самаре, где и пройдет турнир «Буря на Волге».

Вечер профессионального бокса пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Мероприятие будет транслировать телеканал РЕН ТВ.