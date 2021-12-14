Госдума приняла закон об организации публичной власти в регионах

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях поддержали законопроект об организации публичной власти в регионах. Документ устанавливает принципы деятельности органов власти в субъектах России.

В частности, закон предусматривает передачу части полномочий с федерального на уровень ниже, если это не противоречит Основному закону. Также в документе прописана норма, регламентирующая недопустимость противоречия региональных законов положениям федерального закона или Конституции.

Также депутаты поддержали снятие ограничения на право высшего должностного лица региона выдвигать свою кандидатуру на пост в третий раз подряд. В соответствии с поправками, число сроков пребывания у власти в праве устанавливать местные органы законодательной власти.

При этом законом закрепляется возможность президента РФ освободить губернатора от исполнения обязанностей из-за утраты доверия, а также в случае вотума недоверия со стороны регионального заксобрания, дополняет «Газета.Ru».

Ожидается, что основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 июня 2022 года. Совет федерации планирует рассмотреть закон на заседании 15 декабря.

Данный законопроект внесли в Госдуму председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 27 сентября.

Парламентарии отмечали, что документ подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти. Кроме того, согласно документу, высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта Федерации.

Законопроект прокомментировал «Известиям» замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб. В частности, он посчитал логичным положение о названии высшего должностного лица региона. По его словам, на данный момент существует слишком большой разброс в вариациях названий губернаторов и глав регионов, притом что все субъекты равны, согласно Конституции. Он указал, что это вызывает путаницу не только у рядовых граждан и журналистов, но и затрудняет внешние контакты, так как за рубежом разницу между должностями глав субъектов не очень понимают.