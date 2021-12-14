Прямые авиарейсы в Самару и Краснодар запустят в Ижевске

С 2022 года из Удмуртии запускаются прямые рейсы с Самарой и Краснодаром. По данным пресс-службы АО «Ижавиа», с 11 января начнутся полёты в Самару и обратно. Вылет — каждый вторник в 20:50, прилет в 22:00.

С 13 января по 24 марта по четвергам организованы рейсы в Краснодар и обратно. Полёты в Самару и Краснодар будет выполнять авиакомпания «Ред Вингс», отмечает ИА «Сусанин». С 17 января запускаются дополнительные рейсы в Санкт-Петербург. До конца февраля самолёты будут отправляться по понедельникам и пятницам, с марта — по воскресеньям. Со 2 января вводится дополнительный рейс в Екатеринбург — по воскресеньям.

Напомним, правительство России одобрило Удмуртии и еще семи регионам инфраструктурные кредиты. Решение было принято на президиуме правительственной комиссии по региональному развитию. Республика получит 0,8 млрд рублей на строительство нового аэропорта в Ижевске с международным терминалом. Это поможет увеличить туристический поток в регион. В следующем году выберут подрядчика. Сначала построят сектор обслуживания внутренних воздушных линий, а затем возведут второй сектор с пунктом пропуска для обслуживания международных воздушных линий.