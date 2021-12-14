Диетолог назвал самый неподходящий алкогольный напиток для праздника

Шампанское является самым неподходящим для праздничного застолья алкогольным напитком. Такое мнение высказал во вторник, 14 декабря, диетолог Михаил Гинзбург.

Эксперт отметил, что алкоголь вреден в принципе, но игристое вино занимает в его иерархии особое положение.

«В нем сочетаются пузырьки и наличие спирта. Газ очень сильно ускоряет всасывание алкоголя, и опьянение после шампанского оказывается более глубоким, чем от аналогичной порции красного вина, например», — сказал Гинзбург в беседе с телеканалом «Звезда».

Диетолог считает, что у человека после шампанского просыпается чрезмерный аппетит, что приводит к перееданию, сообщает телеканал «360». Тем же, кто не представляет себе новогоднего стола без бутылки игристого, диетолог рекомендовал убрать из напитка газы.

«Они раздражают желудок, обостряют язвенную болезнь и гастрит. Натощак пить шампанское нельзя, только после еды и маленькими глотками. Закусывать лучше салатами с мясом или фруктами», — уточнил эксперт.

Также Гинзбург призвал россиян к умеренности в питье и еде в новогодние праздники, чтобы череда выходных дней не превратилась в набранные лишние килограммы.

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