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Диетолог назвал самый неподходящий алкогольный напиток для праздника

Диетолог Гинзбург назвал самый неподходящий алкогольный напиток для праздника
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Шампанское является самым неподходящим для праздничного застолья алкогольным напитком. Такое мнение высказал во вторник, 14 декабря, диетолог Михаил Гинзбург.

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Эксперт отметил, что алкоголь вреден в принципе, но игристое вино занимает в его иерархии особое положение.

«В нем сочетаются пузырьки и наличие спирта. Газ очень сильно ускоряет всасывание алкоголя, и опьянение после шампанского оказывается более глубоким, чем от аналогичной порции красного вина, например», — сказал Гинзбург в беседе с телеканалом «Звезда».

Диетолог считает, что у человека после шампанского просыпается чрезмерный аппетит, что приводит к перееданию, сообщает телеканал «360». Тем же, кто не представляет себе новогоднего стола без бутылки игристого, диетолог рекомендовал убрать из напитка газы.

«Они раздражают желудок, обостряют язвенную болезнь и гастрит. Натощак пить шампанское нельзя, только после еды и маленькими глотками. Закусывать лучше салатами с мясом или фруктами», — уточнил эксперт.

Также Гинзбург призвал россиян к умеренности в питье и еде в новогодние праздники, чтобы череда выходных дней не превратилась в набранные лишние килограммы.

Накануне диетолог Светлана Зеленцова рассказала, что чрезмерное употребление сахара негативно влияет на организм. По словам эксперта, потребление сахара сопряжено с повышенной калорийностью рациона, что, в свою очередь, приводит к появлению лишнего веса, пишет Life.Ru.

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