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Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год

Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год
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Введение требований по использованию QR-кодов на транспорте перед праздниками создаст много проблем для людей. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

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«Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история», — подчеркнул он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 14 декабря.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Также сообщалось, что Минтранс решил проработать отдельные положения законопроекта о QR-кодах на поездах дальнего следования и авиарейсах. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса, данное решение было принято министерством совместно с Госдумой с учетом позиции главы государства, а также консультаций главы ведомства Виталия Савельева с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Со своей стороны вице-спикер ГД Петр Толстой указал на то, что законопроект о QR-кодах на транспорте нельзя принимать в спешке, поэтому работа над ним продолжается. По его словам, по данной теме остается много вопросов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что подход российского лидера о необходимости учета мнения людей и тщательной проработке законопроектов относится и к инициативе о QR-кодах. В ходе работы над документом стало ясно, что на настоящей стадии гарантировать негативные последствия для граждан сложно, добавил он.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

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