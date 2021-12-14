Правила въезда изменили на Соловецких островах

В Архангельской области внесены изменения в правила съезда на Соловки. Об этом сообщило правительство региона.

Попасть на архипелаг теперь можно по QR-коду о вакцинации или по справке о медотводе от прививки. По справке о наличии антител больше нельзя въехать. Кроме того, требование по изоляции теперь не распространяется на граждан, проживающих совместно с теми, кто обязан соблюдать режим изоляции по приезде с территорий иностранных государств, пишет ИА FlashNord.

В новогодние и рождественские праздники побывать в вотчине Деда Мороза в Вологодской области смогут индивидуальные туристы и семьи с детьми. Гости должны иметь при себе сертификат с QR-кодом о вакцинации или о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Организованные туристские группы допускаться не будут.