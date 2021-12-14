Цена газа в Европе превысила $1500 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе торгов вечером во вторник, 14 декабря, преодолела отметку $1 500 за 1 тыс. куб. м. Это следует из данных на сайте лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на газораспределительном хабе TTF в Нидерландах на 18:34 мск находилась на отметке в $1424 за 1 тыс. куб. м, но поднялась более чем на 5% за час.

В 19:06 цена поднялась до $1500 за 1 тыс. куб. м, или €128,8 за 1 МВт•ч (исходя из обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт•ч).

Утром на открытии биржевых торгов индекс TTF взлетел выше $1400 за 1 тыс. куб. м.

5 октября министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с заявлением, в котором попросили Евросоюз разработать инструментарий для оперативного реагирования на скачки цен на газ. В заявлении говорилось, что ЕС надо координировать закупки, чтобы укрепить переговорную позицию европейских стран и модернизировать энергорынок.

Стоимость газа в Европе резко поднялась в конце лета — начале осени. Так, в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около $515 за 1 тыс. куб. м., а к концу сентября показатель увеличился более чем вдвое.