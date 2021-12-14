Bloomberg: ЕК хочет отказаться от долгосрочных газовых контрактов к 2049 году

Еврокомиссия (ЕК) предлагает запретить продление долгосрочных контрактов на поставку природного газа в ЕС после 2049 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ. Это предложение не соответствует позиции российских властей, которые выступают за увеличение долгосрочных газовых контрактов с ЕС.

Как полагает ЕК, предлагаемые меры будут способствовать более эффективной реакции европейских страна на газовые кризисы. Например, ожидается изменение подхода к хранению газа, в том числе обеспечение высокого уровня заполнения газовых хранилищ к началу отопительного сезона.

Помимо этого, предлагается разрешить операторам транспортных систем проводить добровольные совместные закупки стратегических запасов газа. В документе ЕК также указано, что странам ЕС рекомендуется осуществлять анализ уровня заполненности своих хранилищ, учитывая при этом все потенциальные риски.

Планируется, что подготовленные меры будут рассмотрены странами ЕС на саммите в Брюсселе, который пройдет 16 декабря.

Инициативу ЕК об отказе от долгосрочных контрактов по газу прокомментировал «Известиям» Станислав Митрахович, эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности. По его мнению, таким образом ЕС предполагает нанести удар по России, но не факт, что у Еврокомиссии получится продавить это решение и что его потом не пересмотрят.

24 ноября начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ) стала причиной газового кризиса в Европе и спровоцировала действия на повышение цен региональными игроками. По его словам, Европа в этом году столкнется с ростом выбросов углекислого газа из-за возросшего потребления угля

5 октября министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с заявлением, в котором попросили Евросоюз разработать инструментарий для оперативного реагирования на скачки цен на газ. В заявлении говорилось, что ЕС надо координировать закупки, чтобы укрепить переговорную позицию европейских стран и модернизировать энергорынок.