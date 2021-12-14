Собянин сообщил о сокращении срока действия QR-кодов по ПЦР

Власти Москвы сократили срок действия QR-кодов, оформленных по результатам ПЦР-тестов, с трех до двух календарных дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Данное решение связано с распространением штамма COVID-19 «Омикрон». При этом продлевается действие QR-кодов для переболевших — с 20 декабря они будут оформляться на 12 месяцев.

Как пояснил мэр столицы, полугодовые цифровые сертификаты по прошествии срока будут автоматически переоформляться на новые.

«Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления», — уточнил градоначальник.

Срок действия QR-кодов после вакцинации не изменится и будет составлять один год, дополняет «Газета.Ru».

Также Собянин отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве остается стабильной. Так, за минувшую неделю количество новых случаев коронавируса в столице снизилось на 7%. За этот же период число пациентов профильных госпиталей снизилось на 6%, указал мэр.

13 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что гражданам, по которым в базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год. Тем, кто имеет антитела, но ПЦР у них отсутствует, будут выдавать сертификат на полгода.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в понедельник в беседе с «Известиями» поддержал данную инициативу, отметив, что не все перенесшие коронавирус обращались к врачам, а у многих заболевание проходит бессимптомно либо с минимальными признаками. При этом такие граждане, подчеркнул Огуль, также имеют право получить сертификат и QR-код.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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