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Невролог рассказала о способе справиться с нагрузками во время учебы

Невролог Суворинова рассказала, как помочь детям справиться с нагрузками во время учебы
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В моменты отдыха от учебы школьникам и студентам следует отказаться от гаджетов и книг, чтобы отдыхать от информационного потока. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказала врач-невролог Наталья Суворинова.

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Суворинова отметила, что постоянный поток информации может спровоцировать упадок сил.

«Когда ты готовишься, ты отдыхаешь, надо отдыхать — гулять, дышать, чтобы голова отдыхала. Слушать музыку, да. Наверное, не надо смотреть фильмы, не нужно читать что-то. Компьютерные игры эмоционально очень выматывают», — рассказала Суворинова сайту Pravda.Ru.

Также врач посоветовала родителям успокоить детей перед экзаменами, чтобы не было страха не сдать их. По словам Сувориновой, проговаривание страха поможет справиться с тревогой.

«Препараты перед экзаменами пить ни в коем случае нельзя. Либо это базовый курс, который человек пьет какое-то время, либо вообще ничего. Потому что любая таблетка перед экзаменом в состоянии стресса может отразиться самым непредсказуемым образом», — объяснила врач.

Ранее, 7 декабря, невролог Айша Магомедова рассказала, что сезонное расстройство психики, называемое зимней хандрой, возникает из-за нехватки солнечного света. Бороться с ним можно светотерапией.

Как добавила невролог, человек может самостоятельно продлить себе световой день. Помочь в этом могут специальные очки, излучающие дневной свет. Для достижения эффекта их надо носить около часа.

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