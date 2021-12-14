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Голикова анонсировала испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

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В декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом во вторник, 14 декабря, в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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По ее словам, доклинические исследования уже завершены.

«Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера», — сказала вице-премьер.

Также в ходе совещания Голикова сообщила, что в РФ зарегистрировано 77 ПЦР-тестов, которые, в частности, способны выявить «Омикрон»-штамм коронавируса. Она уточнила, что власти выделят 89 млн рублей на секвенирование COVID-19, в том числе — «Омикрон»-штамма.

Она обратила внимание, что этот штамм коронавируса найден уже в 74 странах мира. Россия своевременно приняла меры по его нераспространению, подчеркнула вице-премьер.

Накануне Голикова рассказала о выявлении «Омикрона» у 16 из 177 вернувшихся в РФ граждан, все они находятся под наблюдением.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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