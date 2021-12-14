Президент НАНГС назвал политическим заявлением планы ЕС по газовым контрактам

Инициатива Евросоюза по отказу от долгосрочных контрактов на поставку газа после 2049 года сейчас выглядит больше политическим заявлением, чем связанной с реальными изменениями, учитывая планируемый срок ее реализации. Об этом заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков, во вторник, 14 декабря.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на документы сообщило, что ЕС может отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа после 2049 года из-за планов по радикальному пересмотру энергорынка и переходу к зеленой энергетике. Проект, подготовленный Еврокомиссией, может быть опубликован 15 декабря. Для повышения энергобезопасности региона в Брюсселе предлагают изменить подход к хранению газа, добившись высокого уровня заполнения хранилищ к началу отопительного сезона. Также речь шла о разрешении операторам проводить добровольные совместные закупки стратегических запасов газа.

По словам Хайкова, отказ от долгосрочных контрактов не приведет к стабилизации рынка газа в Европе, а дестабилизирует его, ведь текущий энергокризис в регионе связан в большей степени с предшествующей в ЕС работой по отказу от таких контрактов.

Эксперт отметил, что результатом отказа от долгосрочных газовых контрактов стало то, что все поставщики на спотовом свободном рынке перенаправили свой газ в Азию, где он закупается по гораздо более выгодным чем в Европе ценам, а обязательства по поставкам по долгосрочным контрактам «Газпром» выполняет в полном объеме.

Президент НАНГС рассказал, что даже американские поставщики сжиженного природного газа (СПГ) в основном поставляют энергоресурс в Азию, а не своему стратегическому партнеру — Европе. Таким образом, в Европе образовался «серьезнейший дефицит газа и его цены побили исторические рекорды», подчеркнул он, добавив, что подобная рыночная логика будет действовать «хоть сейчас, хоть через 30 лет».

Кроме того, именно долгосрочные контракты позволяют производителям газа планировать его добычу и гарантированно обеспечивать необходимые в рамках контракта объемы, как и обеспечивать загрузку газотранспортных мощностей, сказал специалист.

«Невозможно одномоментно резко увеличить добычу газа даже при большом желании, так как это очень длительный и сложный технологический процесс. Европейские политики ради политических очков об этом всегда забывают. При этом потребность в энергии через 30 лет будет еще больше, как минимум из-за роста населения планеты и роста экономик и благосостояния азиатских стран. И газ, как один из наиболее экологичных и дешевых видов топлива, будет всегда в спросе», — полагает Хайков.

По его словам, при отсутствии долгосрочных контрактов на поставку Европа будет «регулярно сталкиваться с энергокризисами», так как спотовый рынок не может гарантировать стабильности поставок, которая, в свою очередь, является условием развития промышленности и экономики Евросоюза — он может быть лишь «балансирующим всплески спроса инструментом».

Поэтому маловероятно, что вся Европа откажется от долгосрочных контрактов — напротив, сейчас можно ожидать расширения практики подобных соглашений.

«В любом случае документ еще официально опубликован и детали не известны, а за 30 лет в мире может произойти всё что угодно. Складывается впечатление, что многие политики в Европе действуют в интересах России, то стремясь задержать ввод «Северного потока – 2», то инициируя отказ от долгосрочных контрактов, так как после всех подобных инициатив цена на газ только растет — сегодня в очередной раз цена превысила $1400 за тысячу кубометров. Таким образом, «Газпром» получает больше прибыли, а Россия — налогов», — заключил президент НАНГС.

По мнению Станислава Митраховича, эксперта Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергобезопасности, планируя отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа, ЕС хочет нанести удар по России, но не факт, что у ЕК получится продавить это решение и что его потом не пересмотрят.