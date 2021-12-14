Проект «Успех каждого ребенка» реализуют в Нижнем Тагиле

Муниципальная группа по развитию дополнительного образования будет организована в Нижнем Тагиле в целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». Соответствующее распоряжение подписал глава города Владислав Пинаев.

Группа будет работать при администрации Нижнего Тагила. Ее основными задачами станут решение вопросов по реализации и контролю мероприятий, предусмотренных проектом, и их согласование с властями, а также определение приоритетных направлений дополнительных общеобразовательных программ. Заседания будут проводиться в соответствии с планом работы или по мере поступления предложений, передает ТагилСити.Ру.

Напомним, в сентябре 2021 года в поселке Уралец под Нижним Тагилом на базе школы № 9 открылся центр допобразования «Точка роста». Он был создан в рамках федеральной программы «Современная школа».