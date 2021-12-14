В Госдуме не поддержали решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грачевой

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа 14 декабря выразил несогласие с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об обязательстве РФ выплатить €370 тыс. Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук.

«Ну первое, почему должна вылечивать Российская Федерация, а не тот человек, который совершил преступление? Я не понимаю. <...> Я не поддерживаю решение суда и считаю, что неправильно перекладывать вину с этого человека на государство», — подчеркнул он в беседе с «Дума ТВ».

Парламентарий также прокомментировал позицию ЕСПЧ о том, что Россия якобы не приняла меры для предотвращения преступления, а полиция проявляла пассивность. По его мнению, семейные отношения являются сложными и трудно оценить, кто виноват в таких конфликтах.

«На мой взгляд, если он ее избивал постоянно — одно дело, если этого там не было, если бы к этому предпосылки или не было предпосылок. Ну вряд ли он ее тащил за волосы, а полиция отворачивалась и не предпринимала никаких шагов», — указал Чепа.

Он добавил, что ему очень жаль пострадавшую женщину, а также назвал происшествие большой бедой.

В свою очередь, председатель Ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет» Надежда Швырева объяснила принцип, которого придерживается ЕСПЧ в расчете объема компенсации потерпевшим. По ее словам, Европейский суд рассматривает каждую ситуацию индивидуально.

«При этом учитывается возраст человека, уровень его дохода на указанный период и т.д. То есть смысл расчетов, который проводит ЕСПЧ, сводится к тому, чтобы эта моральная компенсация возместила не только моральный вред, но обеспечила безбедное существование в условиях ограниченных возможностей», — уточнила специалист.

Она также отметила, что процент неисполнения решений ЕСПЧ на территории РФ невелик.

В решении Европейского суда указано, что Россия должна выплатить Грачевой €330 660 за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также €40 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Соответствующую жалобу Грачевой ЕСПЧ принял к рассмотрению в июле 2019 года. Тогда судом также было получено около 10 жалоб на Россию, касающихся бытового насилия в семье.

Бывший муж женщины в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года. Суд приговорил его к 14-летнему заключению в колонии строгого режима. Пострадавшая назвала вынесенный приговор недостаточно суровым, добавив, что не увидела во время процесса раскаяния. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй ей установили протез.