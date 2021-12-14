Прямой эфир
Культура
Вдова Мамонова анонсировала продажу его коллекции из 4 тыс. пластинок
Политика
Комитет Госдумы одобрил проект о QR-кодах в общественных местах
Общество
Стоимость разовой поездки на городском транспорте в Москве вырастет на 1 рубль
Мир
Цена газа в Европе превысила $1500 за 1 тыс. куб. м
Происшествия
Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на юге Москвы
Спорт
Боксер Вильданов порвал канаты на ринге перед боем с Щербаковым
Общество
Голикова анонсировала испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
Мир
Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин мира
Общество
В Госдуме не поддержали решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грачевой
Мир
Лукашенко одобрил введение наказания за призывы к санкциям против Белоруссии

В Госдуме не поддержали решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грачевой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа 14 декабря выразил несогласие с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об обязательстве РФ выплатить €370 тыс. Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук.

Хватит бить: наказание за домашнее насилие ужесточат в течение полугода
В Минюсте рассказали о сроках внесения в УК поправок о защите жертв рукоприкладства в семье

«Ну первое, почему должна вылечивать Российская Федерация, а не тот человек, который совершил преступление? Я не понимаю. <...> Я не поддерживаю решение суда и считаю, что неправильно перекладывать вину с этого человека на государство», — подчеркнул он в беседе с «Дума ТВ».

Парламентарий также прокомментировал позицию ЕСПЧ о том, что Россия якобы не приняла меры для предотвращения преступления, а полиция проявляла пассивность. По его мнению, семейные отношения являются сложными и трудно оценить, кто виноват в таких конфликтах.

«На мой взгляд, если он ее избивал постоянно — одно дело, если этого там не было, если бы к этому предпосылки или не было предпосылок. Ну вряд ли он ее тащил за волосы, а полиция отворачивалась и не предпринимала никаких шагов», — указал Чепа.

Он добавил, что ему очень жаль пострадавшую женщину, а также назвал происшествие большой бедой.

В свою очередь, председатель Ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет» Надежда Швырева объяснила принцип, которого придерживается ЕСПЧ в расчете объема компенсации потерпевшим. По ее словам, Европейский суд рассматривает каждую ситуацию индивидуально.

«При этом учитывается возраст человека, уровень его дохода на указанный период и т.д. То есть смысл расчетов, который проводит ЕСПЧ, сводится к тому, чтобы эта моральная компенсация возместила не только моральный вред, но обеспечила безбедное существование в условиях ограниченных возможностей», — уточнила специалист.

Она также отметила, что процент неисполнения решений ЕСПЧ на территории РФ невелик.

В решении Европейского суда указано, что Россия должна выплатить Грачевой €330 660 за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также €40 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Соответствующую жалобу Грачевой ЕСПЧ принял к рассмотрению в июле 2019 года. Тогда судом также было получено около 10 жалоб на Россию, касающихся бытового насилия в семье.

Бывший муж женщины в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года. Суд приговорил его к 14-летнему заключению в колонии строгого режима. Пострадавшая назвала вынесенный приговор недостаточно суровым, добавив, что не увидела во время процесса раскаяния. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй ей установили протез.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021