«Мастерская новых медиа» выпустила более 220 специалистов в 2021 году

«Мастерская новых медиа» в 2021 году выпустила более 220 специалистов. Программа организована АНО «Диалог» и платформой «Россия — страна возможностей». «Мастерская» направлена на подготовку сообщества цифровых профессионалов. Программа стартовала 26 августа в Москве, сообщает телеканал «Известия». Участие в ней приняли специалисты в сфере PR и медиа из 59 регионов нашей страны.

«С нашей точки зрения, всё получилось. Хорошие, интересные, талантливые люди пришли на эту программу обучения. У вас впереди очень много хорошего, интересного, важного. Точно совершенно с завершением обучения всё только начинается.», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

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