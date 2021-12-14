Прямой эфир
Общество
Путин исполнил мечту 13-летней девочки из Ставрополья в рамках «Елки желаний»
Общество
Почти 100 пунктов на границе РФ оснастят автоматической системой пропуска
Общество
Коллективный иммунитет российских сенаторов от коронавируса составил 99%
Общество
Путин предложил подумать о штрафах за нарушение экологических требований
Мир
Число погибших при взрыве цистерны с горючим на Гаити возросло до 60 человек
Мир
В МИД России призвали ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела государств
Общество
В COVID-сертификат включат данные о медотводе
Мир
Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин мира
Общество
СК установит роль собственников «Листвяжной» в трагедии на шахте
Мир
Лукашенко одобрил введение наказания за призывы к санкциям против Белоруссии

«Мастерская новых медиа» выпустила более 220 специалистов в 2021 году

0
Выделить главное
вкл
выкл

«Мастерская новых медиа» в 2021 году выпустила более 220 специалистов. Программа организована АНО «Диалог» и платформой «Россия — страна возможностей». «Мастерская» направлена на подготовку сообщества цифровых профессионалов. Программа стартовала 26 августа в Москве, сообщает телеканал «Известия». Участие в ней приняли специалисты в сфере PR и медиа из 59 регионов нашей страны.

«С нашей точки зрения, всё получилось. Хорошие, интересные, талантливые люди пришли на эту программу обучения. У вас впереди очень много хорошего, интересного, важного. Точно совершенно с завершением обучения всё только начинается.», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021