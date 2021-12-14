В Госдуме объяснили вето России на проект резолюции СБ ООН по климату

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа во вторник, 14 декабря, в беседе с «Известиями» объяснил, решение России наложить вето на Проект резолюции Совета Безопасности ООН по климату.

«Россия — самая крупная лесная держава, и компенсация России за ее леса, за сохранение этих лесов должна быть значительно больше, чем в этих расчетах. Если вы посмотрите на Россию и Финляндию, то цифры у нас с Финляндией очень похожи, а территории и количество лесов у нас несравненно больше. То, как это всё посчитано, не в наших интересах. <…> Мы считаем, что условия, вот эти технические расчеты нужно пересмотреть», — сказал он.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект резолюции полностью неприемлем. По его словам, Москва не согласна с США в том, что, наложив вето на документ, подвела мировое сообщество. Позицию России поддержали и другие государства, подчеркнул представитель Кремля.

Также он отметил, что климатическая повестка чрезвычайно важна для России и остается одним из ее внешнеполитических приоритетов.

13 декабря инициаторами резолюции выступили 113 стран. 80 стран не поддержали текст, навязывающий позицию климатических активистов. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал на заседании организации документ неприемлемым.

Страны Запада в Совбезе ООН разочаровались решением России наложить вето на проект резолюции Ирландии и Нигера по климату и безопасности. По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, наложив вето на эту резолюцию, Россия не позволила предпринять «необходимый шаг по борьбе с последствиями изменения климата».

Совет Безопасности ООН неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы Организация, региональные организации, а также государства-члены учитывали воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии в государствах.