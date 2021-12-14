Марина Хлебникова впервые после пожара обратилась к поклонникам

Российская певица Марина Хлебникова, госпитализированная с ожогами и отравлением угарным газом после пожара, опубликовала аудиообращение к подписчикам на своей странице в Instagram 14 декабря.

Артистка рассказала, что у нее позитивное настроение, и поблагодарила всех, кто поддерживает ее.

«Стараюсь идти на поправку, врачи помогают, персонал замечательный. Так что всё со мной будет хорошо», — пообещала она.

Певица добавила, что по возможности будет выходить на связь посредством аудиосообщений и рассказывать о своем состоянии.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Хлебникова живет с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, в которой находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты, с которой певица уснула.

На следующий день стало известно, что Хлебникова находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени.

9 декабря пациентку перевели из реанимации в ожоговое отделение. Состояние артистки стабилизировалось.