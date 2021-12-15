Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев предложил создать систему учета значимых достижений детей с шестого класса и сделать ее альтернативой ЕГЭ. Он также рассказал, что ведомство прорабатывает идею поступления в вуз по портфолио. Сейчас, по его мнению, в формировании такого пакета документов заинтересованы только ученики 9–11-х классов.

На мой взгляд, роль портфолио должна учитываться при поступлении в вузы.

Я хорошо помню, когда солидная приемная комиссия из академиков и членкоров РАН Физтеха наряду с результатами ЕГЭ по физике и математике обращала внимание и давала дополнительные баллы абитуриенту, если он учился в музыкальной школе и имел солидные спортивные разряды.

На мой провокационный вопрос: «А при чем тут музыкальная школа и серьезный спортивный разряд?» академики ответили: «Нам кроме математики и физики нужно понимать способности человека к самоорганизации. Если абитуриент имеет хорошие баллы по профильным предметам и смог получить высокий спортивный разряд или закончить музыкальную школу, значит, он имеет способности к самоорганизации и это наш студент». При поступлении у нас и сейчас учитывается участие школьников во всероссийских олимпиадах, достижения в спорте, творчестве, но, как правило, это касается старших классов.

Идею создания системы учета значимых достижений с шестого класса я поддерживаю. На мой взгляд, любое доброе дело должно быть оценено, особенно, если оно совершается в подростковом возрасте. Школьнику ведь важно не только то, что он сделал, но и чтобы это было отмечено. Это мотивирует подростка на саморазвитие, получение дополнительных знаний.

При этом, на мой взгляд, за участие в волонтерстве, занятия спортом и творчеством, призовые места в олимпиадах не нужно давать баллы. Первое место в спортивном соревновании в одном районе и в другом могут означать совершенно разный уровень подготовки. На мой взгляд, нельзя оценить одинаковым количеством баллов грамоту, полученную за достижения по математике в школе при университете и в образовательном учреждении в сельской местности. Поэтому я бы предложил отмечать заслуги школьника не баллами, а каждое достижение заносить в один электронный файл и формировать такой перечень, начиная с шестого класса. Затем дать право приемным комиссиям в вузах учитывать портфолио при зачислении. Пусть члены комиссии, выяснив, в какой школе учился абитуриент, какие там проводились конкурсы среди спортсменов, призеров олимпиад, сами определят ценность таких заслуг. Также можно будет и увидеть динамику развития школьника за четыре года. Например, учась в шестом классе, он занял третье место в районных соревнованиях по какому-либо виду спорта, а на следующий год — первое, после этого одержал победу на городских состязаниях, а еще через год — в областных или краевых и затем вышел на Россию. Это говорит о том, что ребенок каждый год настойчиво поднимался и важны не его баллы, а прогресс.

При оценке портфолио еще важно помнить о возможностях абитуриента. Если он учился в Москве, то без проблем мог заниматься спортом, музыкой, волонтерством, творчеством. А если в деревне, то у него для этого просто не было возможностей, но это ему не мешает быть замечательным математиком. Кстати, в МГУ, в Физтехе и других ведущих столичных вузах учится много студентов из далеких райцентров нашей страны. Принимая на механико-математический факультет, я бы предпочел деревенского школьника — призера краевой олимпиады по математике московскому школьнику, на счету которого спортивные, творческие и другие заслуги, но при этом нет особых достижений по математике.

Однако независимый экзамен по знанию предмета, владению метапредметными компетенциями не заменит при поступлении в вуз портфолио, сформированное за вторую половину учебы в школе. Без знаний математики и физики в инженерном вузе человек учиться не сможет. А вот в творческие, спортивные учебные заведения поступление только по портфолио можно допустить. В этом случае институт должен проводить свой экзамен, что, кстати, сегодня разрешено, и ЕГЭ не требовать. Ничего страшного, если хороший художник или балерина не знает математику на отлично.

Независимую оценку учебных достижений школьников, как бы она ни называлась, нужно сохранять, иначе мы опять вернемся к ситуации подготовительных курсов в каждый университет, когда школьники, живущие далеко, не могли их посещать и проигрывали при поступлении тем, кто жил рядом и ходил на курсы. По моему убеждению, это вновь усугубит неравенство.

Автор — академик РАО, профессор Института образования НИУ ВШЭ

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