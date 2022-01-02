Стоимость разовой поездки на городском транспорте в Москве вырастет на 1 рубль

Со 2 января 2022 года в Москве изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Так, разовая поездка по «Единому» билету повысится всего на 1 рубль и будет стоить 61 рубль. Изменится и цена билета на две поездки, она составит 122 рубля (+1 рубль за поездку). Разовый проезд в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») станет дороже на 4 рубля.

Цена длинных абонементов (на 30 и 90 дней) поменяется, но стоимость одной поездки в среднем увеличится чуть больше, чем на 1 рубль. С июля такие абонементы (в том числе на 365 дней) можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки.

Стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19,5 тыс. рублей) и проездного на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов не изменится.

«В 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли — у метро на 13%, у наземного транспорта на 15,8%. Поэтому мы вынужденно пересмотрели тарифы на 2022 год. Правительство Москвы увеличит финансовую поддержку всех предприятий городского пассажирского транспорта. В 2022–2023 годах планируется закупить более 150 трамваев, 1300 электробусов, около 700 вагонов метро, около 900 вагонов пригородных электропоездов», — отметили в дептрансе.

В ведомстве добавили, что с нового года в московском общественном транспорте появится еще ряд изменений. Обладатели персонализированной «Тройки» смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты, тогда как ранее бесплатные пересадки были доступны только на разных маршрутах. Кроме того, появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней.

Кроме того, билеты для школьников и студентов начиная с 1 мая будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения.