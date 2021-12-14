Более 17 тыс. уличных светильников установят в Рязани

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о решении проблемы с освещением улиц. Самый оптимальный вариант — заключение договора лизинга на покупку более 17 тыс. светильников и 15 шкафов автоматизированной системы управлением наружным освещением.

Как передает 62INFO.ru, предпроектные обследования выполнены, в них устраняли ошибки, которые были допущены в реализации предыдущего проекта. Ясинский отметил, что подрядчик приступит к работам в марте, а завершить их нужно до конца августа.

Ранее рабочие приступили к благоустройству Гвардейского сквера в Рязани. Облагородить территорию решили жители города. Согласно проекту, на территории сквера появятся пешеходные дорожки, детская и спортивная зоны, будут установлены лавочки и урны.