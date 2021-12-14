Глава ПСБ отметил изменения парадигмы развития малого и среднего бизнеса

Пандемия оказала колоссальное влияние на экономику и сложившиеся технологические цепочки, изменилась парадигма развития малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом 14 декабря заявил председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков, выступая на VIII конгрессе «Инновационная практика: наука + бизнес» в ходе планерного заседания «COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике».

По его словам, МСП является зеркалом настроений в экономике.

«Мы уже несколько лет проводим исследование RSBI — ежемесячное анкетирование почти 2 тыс. представителей МСБ во всех регионах России. Мы это делаем совместно с «Опорой России», — рассказал Фрадков.

В настоящее время порядка 40% респондентов, говоря о бизнес-стратегии своих предприятий, рассказывают о стремлении к стабильности. Это в два раза больше, чем в феврале 2020 года.

«То есть они хотят довести свой бизнес до определенного уровня и, понимая риски, на этом свой рост ограничить, достигнув оптимального уровня своего развития», — объяснил глава ПСБ.

Значительно изменились и навыки бизнесменов, сказал Фрадков, они получили опыт антикризисного управления. Развиваются навыки цифрового взаимодействия и ведения бизнеса. Предприниматели используют не только системы видеосвязи, но и облачные CRM и планировщики задач для команд сотрудников.

«Владельцы бизнесов пересматривают свои ценности в том смысле, что отходят от директивного управления своими сотрудниками к большему делегированию и умению работать в современных системах, режиме онлайн», — добавил Фрадков.

В условиях пандемии коронавируса почти 40% компаний научились дистанционно продавать продукцию и услуги.

«Мы как банк подстраиваемся под нужды предпринимателей — предлагаем цифровые продукты, онлайн-кредитование, сейчас пользуются большой популярностью передовые сервисы по приему платежей и всё, что связано с незатратами времени, — небанковские сервисы, роботизация, онлайн-консультирование и т.д.», — продолжил председатель ПСБ, отметив, что это — основной тренд в работе банка.

Говоря о внедрении ESG-принципов в деятельность ПСБ, Фрадков отметил, что это становится элементом снижения рисков, в том числе по работе с предприятиями оборонного комплекса.

«ПСБ является опорным банком оборонно-промышленного комплекса страны — 70% предприятий ОПК являются нашими клиентами с точки зрения кредитования, поэтому для нас особенно важен вопрос финансовой устойчивости организаций сектора, а внедрение ESG-подхода является одним из инструментов поддержания финансовой стабильности предприятий оборонно-промышленного комплекса», — заключил Фрадков.