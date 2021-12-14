Утром 14 декабря на российском рынке акций ряд инвесторов испытали на себе такое неприятное последствие резкого изменения цен на активы как принудительное закрытие позиций. Это происходит в случае торговли с плечом на заемные средства.

В период с 26 ноября по 10 декабря индекс Мосбиржи снизился на 15% с лишним, в результате чего у многих инвесторов накопились убытки по открытым позициям. В выходные в адрес РФ прозвучали новые угрозы со стороны Запада. В понедельник, 13 декабря, нерезиденты начали активно продавать акции российских компаний, и рынок снизился еще на 4%. И, наконец, утром вторника состоялась финальная на данный момент распродажа, когда брокеры принудительно закрывали позиции оставшихся клиентов, которые торговали с использованием заемных средств и получили большие убытки.

Сократившаяся утренняя ликвидность (недостаточное число покупателей) усугубила ситуацию, и позиции были закрыты по максимально низким ценам. Например, акции «Газпрома», которые на закрытии торговой сессии понедельника стоили около 308 рублей, рухнули утром вторника примерно на 6% до 290 рублей. Но, как выяснилось, подобная паника стала отличным моментом для выгодной покупки акций хорошей компании, так как к вечеру вторника они отскочили почти до 320 рублей.

Если во время резкого снижения рынка инвестор не знает, что делать, то искать ответ на этот вопрос, скорее всего, уже поздно. Однако есть несколько общих правил, которые могут помочь минимизировать риски, а значит, сохранить душевное здоровье и деньги.

Во-первых, продавать надо не те активы, которые растут/падают/стоят на месте, а те, которые вы больше не считаете перспективными. Если ваш актив не дешевеет, но долго приносит прибыль ниже рынка, то всё равно необходимо подумать о том, чтобы заменить его на что-то более привлекательное. Денег у инвесторов, как и времени, всегда ограниченное количество, поэтому использовать два этих актива надо максимально эффективно, выбирая самые перспективные инструменты.

В таком случае при внезапном снижении их цены, которое может произойти по совершенно разным причинам, вы будете рады возможности выгодно увеличить позицию, тогда как ваши друзья, купившие что-то, скажем, по совету Илона Маска, будут в панике продавать. Отсюда рекомендация: точно знайте причину покупки именно этих акций, не используйте в торговле заемные средства, чтобы избежать принудительного закрытия позиций, и держите деньги про запас, чтобы воспользоваться выгодным моментом для покупки.

Во-вторых, приобретать нужно те активы, которые в результате проведенного вами анализа нравятся вам больше других. Лучший актив — тот, который вы бы согласились оставить в портфеле, даже зная, что завтра торги им прекратятся и в ближайшие три года вы не сможете его продать. Это позволит вам избежать судорожного поиска ответа на вопрос «Что делать?» даже в случае биржевого краха.

Однако чем дешевле вы купите акции (по финансовым коэффициентам, а не по цене), тем большими потенциалом роста и подушкой безопасности они будут обладать. Иными словами, покупка хорошей компании с форвардным коэффициентом «цена/прибыль» на уровне 20 при прочих равных является вдвое более рискованной инвестицией, чем покупка аналога с таким же коэффициентом на уровне 10. Отсюда вывод: покупка хорошей компании в правильный момент резко повысит ваши шансы на успех.

В целом существует, пожалуй, две основных инвестиционных стратегии:

1) «покупай дешево — продавай дорого» (именно эту стратегию мы обсудили выше, при этом понятия «дорого» и «дешево» следует рассматривать объективно (с точки зрения финансовых коэффициентов), а не субъективно (с точки зрения цены);

2) «покупай дорого — продавай еще дороже». Эта стратегия более рискованна и хорошо работает только на очень сильном бычьем рынке, на котором не наблюдается глубоких коррекций.

И пара банальных советов.

Не покупайте акции на последние деньги, даже если они не заемные. Психологически намного легче адекватно оценивать рыночную ситуацию, если вы можете позволить себе эти деньги потерять.

Возможно, стоит диверсифицировать портфель между разными классами активов. Например, традиционным считается так называемый портфель 60:40, в котором акции имеют 60% веса, а облигации – 40%. Но и здесь бывают исключения. Теоретически акции и облигации должны двигаться разнонаправленно, уравновешивая друг друга, но на практике так происходит не всегда. В 2020 и 2021 годах было несколько эпизодов, когда во время сильных рыночных колебаний корреляция между этими классами активов (как минимум в США) становилась положительной и их синхронные движения очень сильно раскачивали портфель.

Автор — ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

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