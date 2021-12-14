В COVID-сертификат включат данные о медотводе

В COVID-сертификат включат данные о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в Госдуме.

«Кроме данных о проведенной вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе — либо временном, либо постоянном», — сказала Голикова.

По ее словам, документ будет защищен от подделки штрих-кодом.

«Мы воспользовались штриховым кодом, который лишь является технологическим решением подтверждения действительности сертификата вакцинированного и дает информацию о том, в какой период и на какой период человек получил прививку, когда он переболел и на какой период получил защиту, и, соответственно, будет содержать информацию, когда он получил медотвод, на какой срок», — добавила Голикова.

Днем ранее вице-премьер заявила, что гражданам, по которым в базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год. Тем, кто имеет антитела, но ПЦР у них отсутствует, будут выдавать сертификат на полгода.

Кроме того, вице-премьер заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить COVID-сертификат после сдачи анализа на антитела. Получить сертификат, сдав такой анализ, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.

Тогда же Голикова отметила, что портал «Госуслуги» в декабре будет технически готов к выдаче сертификатов переболевшим COVID-19 без обращения к врачу и привившимся за границей.

24 ноября Голикова предложила увеличить срок действия сертификата для переболевших с полугода до года. Президент России Владимир Путин данную инициативу поддержал.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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