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Лукашенко одобрил введение наказания за призывы к санкциям против Белоруссии

Лукашенко одобрил введение наказания за призывы к санкциям против Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Белоруссии. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

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Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь». Законом вводится ответственность за призывы применения санкций против Белоруссии, организаций страны и ее граждан.

Нарушившим закон будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Максимальный срок наказания предусмотрен для должностных лиц, которые осуществляли призывы с использованием своих служебных полномочий, а также в случае, если призывы привели к тяжелым экономическим последствиям.

Ранее, 10 декабря, Лукашенко заявил, что давление Запада на Белоруссию будет возрастать, возможны новые пакеты санкций. Он напомнил, что против Минска западные страны ввели уже пятый пакет санкций. По его словам, такое экономическое давление нужно для «удушения» Белоруссии, а также для смены власти и государственного строя.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе страны с Польшей. В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против республики являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко указал, что против страны развязали экономическую войну и в ответ будут приняты «абсолютно адекватные» меры.

В ответ на действия Запада власти Белоруссии с 1 января 2022 года ввели продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из ЕС, США, Канады, Норвегии и других стран. В правительстве уточнили, что постановление не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, детского питания и ряда других позиций критического импорта.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее беженцы перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.

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