В МИД России призвали ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела государств

Россия призывает Евросоюз (ЕС) прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН и начать выстраивать взаимодействие. Об этом 14 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение ЕС очередных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций.

«Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Наконец, отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИДа.

В заявлении отмечается, что Евросоюз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений.

Днем ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции в отношении восьми физических и трех юридических лиц из России. Отмечалось, что ограничения коснутся нескольких энергетических компаний из РФ, работающих в нефтегазовом секторе Сирии.

Помимо этого, ЕС ввел санкции против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за ее действия в Сирии, Ливии и на Украине — за якобы нарушения прав человека. Они предусматривают запрет на въезд в страны ЕС, замораживание активов и запрет на сотрудничество. В санкционный список также попал россиянин Сергей К. за якобы участие в боевых действиях в Ливии.

28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об оказании охранных услуг российскими ЧВК. По его словам, осуществление ими консультационных, охранных услуг не противоречит законодательству.

25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что власти Мали самостоятельно на законных основаниях обратились к ЧВК «Вагнер» для содействия в борьбе с терроризмом.