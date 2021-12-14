Татарский культурно-деловой центр появится в Петербурге

В Санкт-Петербурге планируют построить Татарский культурно-деловой центр. Данный вопрос обсуждался на совещании с губернатором города Александром Бегловым.

Планируется, центр будет расположен между Ириновским проспектом, Бокситогорской улицей, Объездным шоссе и берегом реки Охты. Внутри здания будут находиться зал для выставок, концертов и конференций. Также по проекту предусмотрены танцевальный и спортивный залы, гараж и библиотека, пишет Inkazan.ru.

«Строительство планируется за счет бюджета Республики Татарстан и внебюджетных источников», — сообщили в пресс-службе мэрии Санкт-Петербурга.

В городе Болгар в Татарстане капитально отремонтируют Белую мечеть. Республиканское управление государственной экспертизы и ценообразования по строительству и архитектуре выдало положительное заключение по поводу документации. Белую мечеть, похожую на индийский Тадж-Махал и казанский Кул-Шариф, построили в 2012 году в рамках программы республиканского фонда «Возрождение». Она была инициирована государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым.