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В конце декабря на 14% улиц Москвы изменятся тарифы на парковку

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В Москве с 24 декабря на 14% улицах изменятся тарифы на парковку. Об этом «Известиям» во вторник, 14 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Там уточнили, что на 29 улицах тарифы будут снижены, а на 53 с самыми загруженными парковками — наоборот, увеличены. Еще на ряде улиц — в основном в пределах Третьего транспортного кольца — стоимость будет изменена, чтобы разгрузить парковки и дать большему числу водителей припарковаться на короткий срок, а местным жителям — найти место рядом с домом.

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«На 53 улицах в центре с самыми загруженными парковками — например, на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади — будет установлен новый тариф: с 8:00 до 21:00 — 450 руб./ч, с 21:00 до 8:00 — 200 руб./ч (включая воскресенье). Это необходимая мера: текущая стоимость не позволяет на постоянной основе сохранить хотя бы несколько свободных мест, потому что там слишком много дорогих ресторанов и магазинов. Местные жители испытывают трудности с парковкой около дома, вынуждены терпеть шум от потока машин прямо под окнами и загрязненный выхлопными газами воздух. Новый тариф поможет освободить до 10–15% мест», — сказали в Дептрансе.

При этом снижение тарифов на ряде улиц позволит перенаправить потоки автомобилей и сбалансировать загруженность парковок.

Кроме того, в дептрансе анонсировали увеличение числа парковок только для местных жителей. В этом году число таких стоянок уже выросло в 3,5 раза, до 1229. К концу года эта цифра достигнет 1,5 тыс.

В ведомстве также добавили, что стоимость разрешения для каршеринговых компаний вырастет на 9%. При этом абонемент для них сохранится, потому что каршеринг позволяет более эффективно использовать городское пространство.

Доцент кафедры современной социологии социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Инна Вершинина в беседе с «Известиями» подчеркнула, что регулирование тарифов на платные парковки является необходимостью. Так, в центре города местные жители часто испытывают трудности с парковкой. Кроме того, «перепробеги» автомобилей, которые кружат по району в поисках места, ухудшают качество воздуха. В то же время она обратила внимание на необходимость пересмотра тарифов и в сторону понижения. Например, для того чтобы перенаправить на более свободные участки автомобилистов с загруженных улиц.

Подробно посмотреть, на каких улицах произойдут изменения, можно на интерактивной карте по ссылке: https://transport.mos.ru/parking/areas.

Кроме того, с 1 января 2022 года стоимость эвакуации машин, которые нарушают правила парковки, изменится на 4%. Но она останется ниже базового тарифа — суммы, которую фактически тратит город на эвакуацию. Изменения не коснутся тех, кто соблюдает правила дорожного движения.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о том, что припарковаться на всех улицах Москвы, даже в самом центре города, в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января можно будет бесплатно. Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно, по действующим тарифам.

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