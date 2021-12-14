Число погибших при взрыве цистерны с горючим на Гаити возросло до 60 человек. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает радиостанция RFM Haiti в Twitter.

Также отмечается, что спасатели ищут пропавших без вести людей.

«Поиски продолжаются в домах, пострадавших от взрыва, число [жертв] может возрасти», — говорится в сообщении радиостанции.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил трехдневный траур в стране.

Ранее 14 декабря вице-мэр города Патрик Альмонор сообщал, что ЧП предшествовала авария — водитель автоцистерны пытался избежать столкновения с мотоциклом. После ДТП на месте оказались около 100 человек, поспешивших ограбить фуру. В этот момент и произошел взрыв.

В июле 15 человек пострадали и двое погибли в Бразилии из-за взрыва на одной из заправок.