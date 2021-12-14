Путин предложил подумать о штрафах за нарушение экологических требований

Президент России Владимир Путин во вторник, 14 декабря, на совещании с членами правительства предложил подумать об оборотных штрафах и дивидендных ограничениях для предприятий, нарушающих экологические требования.

«Здесь возможны всякие меры, которые стали бы достаточной мотивацией для бизнеса при реализации программ по ограничению выбросов в атмосферу вредных веществ. Это могут быть не только штрафы в отношении собственников предприятий, там трудно сделать штрафы, мотивирующие к нужному поведению, потому что навряд ли вы установите сотни миллионов долларов за эти нарушения», — заявил Путин, комментируя предложение вице-премьера Виктории Абрамченко о введении личной ответственности для собственников компаний-загрязнителей.

На данный момент за нарушения экологических требований для юридических лиц предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей, за повторное правонарушение — до 500 тыс. рублей.

«Считаю, что предложенный размер ответственности не приведет к достижению поставленной цели по снижению выбросов. Предприятиям будет проще заплатить такой штраф, чем заниматься модернизацией производства. Предлагаю предусмотреть в законодательстве ответственность для собственников компаний», — отметила Абрамова.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, необходимое для запуска в стране с 2023 года системы государственного учета выбросов парниковых газов.

21 октября Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай», подчеркнул, что природные катаклизмы в современном мире стали едва ли не нормой и отрицать климатические деформации уже невозможно. Он добавил, что климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться.