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Коллективный иммунитет российских сенаторов от коронавируса составил 99%

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Коллективный иммунитет сенаторов от коронавирусной инфекции составил 99%. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко в ходе круглого стола «О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля».

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«Коллективный иммунитет в Совете Федерации среди сенаторов — 99%», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

При этом коллективный иммунитет депутатов Госдумы к коронавирусу составляет на 14 декабря 95%, передает RT. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, за неделю заболевших среди парламентариев нет.

В этот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России. По ее словам, на сегодняшний день он составляет 56,1%, сообщается на сайте kp.ru.

Также вице-премьер подчеркнула, что, поскольку новый штамм коронавируса «Омикрон» обладает высокой контагиозностью, меры профилактики необходимо сохранять. Она уточнила, что новый штамм найден уже в 74 странах мира.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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