Собянин: срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 продлевается до 12 месяцев

С 20 декабря текущего года срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусом будет увеличен с 6 до 12 месяцев. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Новые QR-коды переболевшим сразу же будут оформляться на год. Тем же, кто имеет QR-код переболевшего сейчас, он будет продлен по истечении полугода.

«Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления», — говорится в опубликованном сообщении.

Также Собянин указал, что QR-коды вакцинированных по-прежнему будут действительны в течение года.

Срок действия QR-кодов на основе ПЦР-тестов сокращается с 72 часов до 48 часов. Причиной такого решения стало распространение штамма «Омикрон», говорится на сайте «Газета.Ru».

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что QR-коды на портале «Госуслуги» уже получили 54 млн россиян.

24 ноября Голикова предложила увеличить срок действия сертификата для переболевших с полугода до года. Президент России Владимир Путин данную инициативу поддержал.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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