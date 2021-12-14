Станислав Митрахович про планы ЕК отказаться от долгосрочных контрактов по газу

Станислав Митрахович про планы ЕК отказаться от долгосрочных контрактов по газу

2021-12-14 17:47:14

2021-12-14 17:47:14

2021-12-14 17:47:14

2021-12-14 17:47:14

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