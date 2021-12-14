Эксперт объяснила изменение тарифов на парковки в Москве

Доцент кафедры современной социологии социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Инна Вершинина объяснила причины изменения тарифов на платных парковках в Москве. В беседе с «Известиями» она отметила, что в центре города сложно найти свободное парковочное место, причем тарифы нужно грамотно регулировать, чтобы стоянки, с одной стороны, не пустовали, с другой стороны, не были переполнены.

«До введения платных парковок по центру было сложно передвигаться пешком, особенно зимой, так как автомобили «захватывали» в том числе и тротуары. Упорядочивание парковочного пространства явно сделало центр Москвы более комфортным, хотя поездка в эти районы на личном автомобиле стала дорогим удовольствием. Но ведь существуют и альтернативы личному транспорту. В центре города хорошо развита сеть общественного транспорта, в пешей доступности в центре всегда есть станция метро, как правило, даже не одна, поэтому отдавать большую часть городского пространства под парковки сегодня нерационально. Есть множество способов распорядиться городской территорией с большей пользой для жителей столицы — например, создание общественных пространств», — подчеркнула социолог.



Вершинина обратила внимание на тот факт, что жители центральных районов обычно поддерживают идеи расширения зоны платных парковок и изменения тарифов. Это связано с тем, что даже наличие резидентного разрешения не всегда позволяет быстро найти парковочное место в своем районе. Кроме того, «перепробеги» автомобилей, которые кружат по району в поисках места, ухудшают качество воздуха. Таким образом, платные парковки становятся неизбежной мерой в популярных у водителей районах города.

Вместе с тем социолог отметила, что пересмотр тарифов должен быть и в стороны понижения. Например, для того чтобы перенаправить на более свободные участки автомобилистов с загруженных улиц.

«Управление парковочным пространством требует гибкости и оперативного реагирования на изменение ситуации. Нет каких-то универсальных решений, надо постоянно мониторить загруженность парковок для своевременной коррекции тарифов», — говорит эксперт.

Кроме того, социолог предложила рассмотреть возможность принятия дополнительных мер для отдельных категорий граждан, например для курьеров. Сейчас не все службы доставки готовы компенсировать их затраты на парковку, а зарплата курьеров не так высока, чтобы оплачивать ее самостоятельно.

Ранее в этот же день в пресс-службе «Администратора Московского парковочного пространства» (АМПП) сообщили об изменении стоимости абонементов на 17 столичных парковок со шлагбаумом. Данные объекты регулярно заполнены на 100%, а новые пользователи практически не имеют возможности приобрести абонемент. Вместе с тем в АМПП подчеркнули, что стоимость стоянки на вышеуказанных парковках останется ниже, чем на соседних коммерческих паркингах.