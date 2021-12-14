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Bloomberg: ЕК хочет отказаться от долгосрочных газовых контрактов к 2049 году

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Еврокомиссия (ЕК) подготовила план, который подразумевает ограничение срока действия договоров по поставкам газа 2049 годом. Об этом 14 декабря сообщает Bloomberg.

По данным агентства, ЕК намерена препятствовать заключению контрактов, длительность которых превышает этот срок, из-за радикального пересмотра энергетической политики ЕС и перехода на «зеленую» экономику. Например, в числе предложенных инициатив — стратегический подход к хранению газа, предполагающий ряд мер по поддержанию высокого уровня заполненности европейских подземных хранилищ в начале отопительного сезона.

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Кроме того, регулятор предложил странам – членам сообщества отчитываться об объемах газа в хранилищах и возможных рисках, которые связаны с надежностью поставок.

Отмечается, что, если будут обнаружены риски возникновения дефицита газа, им придется принять меры, в частности объявить торги или аукцион.

По данным издания, план может быть обнародован уже в среду, 15 декабря, а главы правительств стран ЕС обсудят его на саммите 16 декабря.

24 ноября начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ) стала причиной газового кризиса в Европе и спровоцировала действия на повышение цен региональными игроками. По его словам, Европа в этом году столкнется с ростом выбросов углекислого газа из-за возросшего потребления угля

5 октября министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с заявлением, в котором попросили Евросоюз разработать инструментарий для оперативного реагирования на скачки цен на газ. В заявлении говорилось, что ЕС надо координировать закупки, чтобы укрепить переговорную позицию европейских стран и модернизировать энергорынок.

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