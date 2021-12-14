Центр патриотического воспитания открыли под Калугой

Под Калугой на базе загородного оздоровительного лагеря «Витязь» открыли Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что в центре будут воспитывать у молодежи чувство ответственности за себя и за Родину, а также командный дух, рассказывать о героических страницах истории России и заниматься физической подготовкой.

Планируется проведение профильных военно-патриотических смен, учебных сборов, фестивалей и смотров. Создается учебно-тренировочная база для кадетских отрядов, калужского отделения «Юнармии», других молодежных объединений. В лагере будут организовывать и обычные оздоровительные смены для местных детей и подростков.

Центр будет круглогодичным. На ремонт корпусов, столовой, стадиона, оборудование кабинетови полосы препятствий было выделено из регионального бюджета порядка 20 млн рублей, пишет газета «Весть».