Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и на границе Белоруссии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как сообщили в Кремле 14 декабря, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также на границы Белоруссии со странами ЕС.

Российский лидер обратил внимания Макрона на нарушение Польшей и балтийскими странами международных обязательств по защите прав беженцев на границе с Белоруссией. Путин выразил надежду, что в ближайшее время проблема с беженцами будет снята с повестки дня.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Украины.

«Владимир Путин привёл конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса. Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причём при попустительстве ряда западных стран», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Украина получает современное оружие, отметил глава государства, что угрожает безопасности России.

Также Путин отметил важность начала международных переговоров по гарантиям, исключающим любое расширение НАТО на восток и размещение угрожающих России вооружений в первую очередь на Украине.

Стороны обсудили нагорно-карабахское урегулирование, поддержали активизацию работы по линии Минской группы ОБСЕ.

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