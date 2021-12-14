Путин заявил, что введение QR-кодов на транспорте создаст много проблем

Путин заявил, что введение QR-кодов на транспорте создаст много проблем

2021-12-14 17:28:44

2021-12-14 17:28:44

2021-12-14 17:28:44

2021-12-14 17:28:44

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