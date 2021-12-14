Газпромбанк профинансирует строительство дороги на юго-востоке Подмосковья

Газпромбанк профинансирует создание дороги Москва–Егорьевск–Тума–Касимов на участке от Люберец до деревни Кошерово. Концессионное соглашение о создании и эксплуатации автомагистрали сроком на 28 лет было подписано правительством Московской области и ООО «М.Е.Т.К.» в присутствии руководства Газпромбанка 14 декабря.

Протяженность дороги составит 36,3 км, а построить ее планируется в 2023–2026 годах. Плановая интенсивность движения составит 25 тыс. автомобилей в сутки. Стоимость проекта составляет более 60 млрд рублей. Газпромбанк стал одним из участников концессионной компании: он организовывает привлечение финансирования, а также выступает финансовым консультантом. Кроме того, для мониторинга реализации инвестиционного этапа предполагается привлечение инжинирингового центра коммерческой организации.

По словам первого вице-президента – начальника департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павла Бруссера, основная цель инициативы — вывод транзитного транспорта из населенных пунктов Люберецкого и Раменского районов. Это позволит снизить общую транспортную напряженность на одном из самых загруженных направлений области.

«Уверен, что большой опыт нашей команды позволит получить синергетический эффект — придать импульс дальнейшему развитию экономики Подмосковья и сделать жизнь множества людей комфортнее и безопаснее», — отметил топ-менеджер.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что магистраль станет альтернативой бесплатного участка Егорьевского шоссе.

«Дублер шоссе планируется сделать платным с двумя полосами движения в каждую сторону. Дорога будет начинаться от Люберец, пройдет севернее Егорьевского шоссе и выйдет к ЦКАД. Дорога позволит разгрузить и вывести транзитный поток за пределы улично-дорожной сети Раменского и Люберец, что сделает движение по Егорьевскому шоссе безопаснее, а также улучшит транспортную доступность восточного участка ЦКАД. Новым дублером смогут воспользоваться более 2 млн жителей Подмосковья», — рассказал он.