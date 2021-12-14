Прямой эфир
Культура
Вдова Мамонова анонсировала продажу его коллекции из 4 тыс. пластинок
Политика
Комитет Госдумы одобрил проект о QR-кодах в общественных местах
Общество
Стоимость разовой поездки на городском транспорте в Москве вырастет на 1 рубль
Мир
Цена газа в Европе превысила $1500 за 1 тыс. куб. м
Происшествия
Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на юге Москвы
Спорт
Боксер Вильданов порвал канаты на ринге перед боем с Щербаковым
Общество
Голикова анонсировала испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
Мир
Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин мира
Общество
В Госдуме не поддержали решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грачевой
Мир
Лукашенко одобрил введение наказания за призывы к санкциям против Белоруссии

Газпромбанк профинансирует строительство дороги на юго-востоке Подмосковья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газпромбанк профинансирует создание дороги Москва–Егорьевск–Тума–Касимов на участке от Люберец до деревни Кошерово. Концессионное соглашение о создании и эксплуатации автомагистрали сроком на 28 лет было подписано правительством Московской области и ООО «М.Е.Т.К.» в присутствии руководства Газпромбанка 14 декабря.

«Устойчивое развитие невозможно без трансформации финансирования»
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков — о ESG-повестке и необходимости перехода на зеленые стратегии

Протяженность дороги составит 36,3 км, а построить ее планируется в 2023–2026 годах. Плановая интенсивность движения составит 25 тыс. автомобилей в сутки. Стоимость проекта составляет более 60 млрд рублей. Газпромбанк стал одним из участников концессионной компании: он организовывает привлечение финансирования, а также выступает финансовым консультантом. Кроме того, для мониторинга реализации инвестиционного этапа предполагается привлечение инжинирингового центра коммерческой организации.

По словам первого вице-президента – начальника департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павла Бруссера, основная цель инициативы — вывод транзитного транспорта из населенных пунктов Люберецкого и Раменского районов. Это позволит снизить общую транспортную напряженность на одном из самых загруженных направлений области.

«Уверен, что большой опыт нашей команды позволит получить синергетический эффект — придать импульс дальнейшему развитию экономики Подмосковья и сделать жизнь множества людей комфортнее и безопаснее», — отметил топ-менеджер.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что магистраль станет альтернативой бесплатного участка Егорьевского шоссе.

«Дублер шоссе планируется сделать платным с двумя полосами движения в каждую сторону. Дорога будет начинаться от Люберец, пройдет севернее Егорьевского шоссе и выйдет к ЦКАД. Дорога позволит разгрузить и вывести транзитный поток за пределы улично-дорожной сети Раменского и Люберец, что сделает движение по Егорьевскому шоссе безопаснее, а также улучшит транспортную доступность восточного участка ЦКАД. Новым дублером смогут воспользоваться более 2 млн жителей Подмосковья», — рассказал он.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021