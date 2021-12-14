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Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год

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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 14 декабря выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами на транспорте.

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«Сейчас, под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», — сказал глава государства.

Так он прокомментировал доклады секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и министра транспорта РФ Виталия Савельева о решении снять с рассмотрения соответствующий законопроект.

Как отметил представитель политсилы, решение о снятии связано с тем, что законопроект о QR-кодах в нынешнем виде не был готов даже к первому чтению. При этои он подчеркнул, что вопрос обеспечения безопасности и здоровья пассажиров на транспорте не снимается с повестки дня.

«Работа будет продолжена на экспертном уровне. Ну и, конечно, окончательное решение будет зависеть от развития эпидситуации», — указал Турчак.

Савельев в свою очередь отметил необходимость рассмотреть все потенциальные риски, связанные с использованием электронных сертификатов о вакцинации. Он подчеркнул, что все возможные форс-мажоры должны решаться в пользу граждан.

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