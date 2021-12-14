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Почти 100 пунктов на границе РФ оснастят автоматической системой пропуска

Голикова: 99 пунктов на границе РФ оснастят автоматической системой пропуска
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На границе РФ 99 пунктов оснастят автоматической системой пропуска. Об этом 14 декабря в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«С января 2022 года мы начинаем реализацию федерального проекта «Санитарный щит», в рамках которого 99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных о пребывающих на территорию РФ», — отметила она.

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Также в ходе совещания Голикова рассказала о регистрации в России 77 ПЦР-тестов, которые, в частности, способны выявить «Омикрон»-штамм коронавируса. На секвенирование COVID-19, в том числе «Омикрон»-штамма, выделят 89 млрд рублей.

В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому 2 млрд рублей будет выделено на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций.

Тогда же Голикова указала, что проект по созданию «санитарного щита» является одним из самых необходимых, так как коронавирус — не единственная пандемия, с которой предстоит столкнуться России.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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