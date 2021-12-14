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Модель для точного прогноза погоды разрабатывают в Ставрополе

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Учены Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе разрабатывают уникальную модель динамики атмосферы и океана для более точного определения погоды, информирует СКФУ. Новинка будет полезна метеорологам и океанологам.

«Модель позволит точнее определять скорость и направление перемещения циклонов и антициклонов. Можно будет прогнозировать приливы и затопление прибрежных районов», — говорится в сообщении вуза.

Как пишет NewsTracker, в СКФУ выразили уверенность, что эта разработка найдет практическое применение.

Ранее математики Томского государственного университета (ТГУ) разработали модель прогнозирования погоды, которая позволит ускорить получение значений температуры воздуха, скорости ветра и других характеристик. Система будет протестирована в Красноярске в 2022 году. На данный момент разработчики стремятся к сокращению времени на получение численных характеристик прогноза погоды при хорошей достоверности. Ускорить расчеты планируется с помощью суперкомпьютера ТГУ Cyberia.

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