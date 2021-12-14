В ОП назвали приговор Тихановскому соответствующим законодательству Белоруссии

Приговор белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, которому Гомельский областной суд в ходе выездного заседания в СИЗО назначил 18 лет колонии усиленного режима, соответствует законодательству Белоруссии. Такое мнение во вторник, 14 декабря, «Известиям» выразил директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии, член координационного совета Общественной палаты РФ по международному сотрудничеству Максим Григорьев.

«Очевидно, что тот срок, который он получил, достаточно большой. Однако при этом статьи Уголовного кодекса, согласно законодательству Белоруссии, в которых он обвинялся, подразумевают достаточно большое наказание», — заявил он.

Григорьев отметил, что сам факт нарушений Тихановским статей белорусского законодательства, по которым его обвиняли, не вызывает никаких сомнений, так как тот делал это публично и открыто.

«Факт нарушений, его вины по этим статьям не вызывает вопросов, и поэтому само решение суда полностью соответствует законодательству Республики Беларусь. Здесь можно дискутировать, насколько здесь должны быть большие сроки по этим статьям, но это уже предпочтение самого суверенного государства, Республики Беларусь», — добавил член ОП.

Приговор Тихановскому был вынесен ранее в этот же день. Суд счел доказанным, что обвиняемый и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии.

Утверждается, что Тихановский через YouTube-канал и Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Кроме того, отмечается, что в мае 2020 года блогер воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, угрожая председателю комиссии.

Тихановский обвинялся по ч. 1 ст.293 («Организация массовых беспорядков»), ч. 3 ст. 130 («Разжигание социальной вражды»), ч. 2 ст. 191 («Воспрепятствование работе ЦИК»), ч. 1 ст. 342 («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок») УК Белоруссии.

Кроме того, судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда взыскала с обвиняемых по делу белорусского блогера нанесенный государству ущерб в размере более 2,5 млн белорусских рублей (около 73 млн российских рублей).

В свою очередь супруга блогера, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, комментируя приговор мужу, заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко таким образом «публично мстит своим сильнейшим противникам». Она также заявила, что белорусский лидер «скрывает политзаключенных на закрытых судебных процессах». Она добавила, что за происходящим следит весь мир.

Адвокат блогера Виктор Мацкевич заявил, что судебный приговор будет обжалован. По его словам, он является незаконным.

В 2020 году Сергей Тихановский выдвигался в президенты Белоруссии, но власти не зарегистрировали его в качестве кандидата на выборах главы государства. В итоге в выборах приняла участие его жена Светлана. В мае того же года блогера и его сторонников задержали в Гродно после пикета в поддержку выдвижения его супруги кандидатом в президенты, а затем арестовали.

Президентом был избран Александр Лукашенко, после чего в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны ЕС.

Тихановская также не согласилась с итогами выборов, призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов и покинула страну. В октябре того же года была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск.