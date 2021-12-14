Вышедшая из берегов река в Ялте вернулась в русло

Река Дерекойка, которая затопила десятки домов во время летнего наводнения в Ялте, вернулась в свое русло. Это произошло после его расчистки, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

По ее словам, которые приводит ИА «Крыминформ», почти полгода прошло после ялтинского потопа. И вот работы по расчистке Дерекойки завершаются. Уже в ближайшее время река пойдет по руслу, где и должна быть. При этом Павленко попросила решить вопрос обустройства подъезда жителей микрорайона, сооружения своеобразных мостиков.

Павленко также рассказала, что за счет средств, выделенных республиканским министерством транспорта, проводится расчистка территории в районе троллейбусного парка, которую в народе называют троллейбусным кладбищем.

Ранее сообщалось о том, что власти Ялты ищут подрядчика для разработки проекта реставрации дома историка и военного инженера Александра Бертье-Делагарда. Завершить работы необходимо в течение 240 дней. Максимальная стоимость контракта составит 7,9 млн рублей.