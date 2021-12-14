Прямой эфир
Общество
Почти 60% пожилых жителей Подмосковья привились от COVID-19
Мир
В Южном Судане от неизвестной болезни умерли минимум 89 человек
Мир
Министр обороны Колумбии назвал терактом взрывы в аэропорту города Кукута
Общество
В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку страны
Общество
Бывший министр по развитию Дальнего Востока попал в реанимацию
Общество
Голикова заявила о росте числа госпитализаций с COVID-19 в 11 регионах
Мир
Посол России в Британии заявил об освоении НАТО акватории Черного моря
Общество
Голикова сообщила о 77 зарегистрированных в России ПЦР-тестах
Общество
Путин поручил удвоить спецнадбавки медикам в праздничные дни
Общество
В Центре им. Гамалеи рассказали об исследованиях назальной вакцины от COVID-19

Вышедшая из берегов река в Ялте вернулась в русло

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Река Дерекойка, которая затопила десятки домов во время летнего наводнения в Ялте, вернулась в свое русло. Это произошло после его расчистки, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

По ее словам, которые приводит ИА «Крыминформ», почти полгода прошло после ялтинского потопа. И вот работы по расчистке Дерекойки завершаются. Уже в ближайшее время река пойдет по руслу, где и должна быть. При этом Павленко попросила решить вопрос обустройства подъезда жителей микрорайона, сооружения своеобразных мостиков.

Павленко также рассказала, что за счет средств, выделенных республиканским министерством транспорта, проводится расчистка территории в районе троллейбусного парка, которую в народе называют троллейбусным кладбищем.

Ранее сообщалось о том, что власти Ялты ищут подрядчика для разработки проекта реставрации дома историка и военного инженера Александра Бертье-Делагарда. Завершить работы необходимо в течение 240 дней. Максимальная стоимость контракта составит 7,9 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021