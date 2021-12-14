Попова объяснила формирование новых штаммов COVID-19 в ЮАР

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) складываются особые условия для формирования новых штаммов коронавируса, так как значительная часть населения этой страны заражены вирусом иммунодефицита человека. Об этом во вторник, 14 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«К сожалению, 20% поражено вирусом иммунодефицита человека, в такой среде складываются особые условия для формирования новых штаммов коронавируса», — сообщила Попова на круглом столе «О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля» в Совете Федерации.

По ее словам, из всех сегодня известных вариантов коронавируса, три пришли в Россию именно из ЮАР.

Глава ведомства также отметила, что российские специалисты, которые во вторник начали работу в ЮАР, должны получить нужные сведения, чтобы разбираться с ситуацией с COVID-19 «на дальних подступах».

Ранее в этот день Попова рассказала о создании тест-системы для выявления «Омикрон»-штамма.

Попова также сообщила, что прилетевшие в Россию из африканских стран пациенты с «Омикрон»-штаммом переносят COVID-19 в легкой форме. Из 177 вернувшихся россиян данный вариант вируса выявлен у 16 человек.

14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Омикрон» пока недостаточно изучен и представляет собой новую угрозу. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что вся логистика готова к экстремальной нагрузке.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении организации также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

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