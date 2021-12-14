Белорусский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы

Судья Гомельского областного суда на выездном заседании признал мужа Светланы Тихановской Сергея виновным по нескольким уголовным статьям, включая организацию массовых беспорядков. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает «БелТА».

Так, мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы. По данным следствия, Тихановский выступал в интернете с призывами к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Также утверждается, что своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности.

Уточняется, что в ходе расследования была установлена взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов, которые манипулировали общественным сознанием посредством деструктивных Telegram-каналов. В общей сложности по уголовному делу было проведено более 70 экспертиз.

Также следствие установило, что в мае 2020 года Тихановский воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, угрожая председателю комиссии.

Ему было предъявлено обвинение по статьям «Организация массовых беспорядков», «Разжигание социальной вражды», «Воспрепятствование работе ЦИК», «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок», пишет «Газета.Ru».

Приговор суда прокомментировала Светлана Тихановская. Она указала на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко таким образом «публично мстит своим сильнейшим противникам». Она также отметила, что белорусский лидер «скрывает политзаключенных на закрытых судебных процессах». Женщина добавила, что за происходящим следит весь мир.

Со своей стороны адвокат блогера Виктор Мацкевич подчеркнул , что приговор будет обжалован. По его словам, решение суда является незаконным.

В 2020 году Сергей Тихановский выдвигался в президенты Белоруссии, но власти не зарегистрировали его в качестве кандидата на выборах главы государства. В итоге в выборах приняла участие его жена Светлана. В мае того же года блогера и его сторонников задержали в Гродно после пикета в поддержку выдвижения его супруги кандидатом в президенты, а затем арестовали.

По итогам выборов победу одержал Александр Лукашенко. Сторонники Тихановской вышли на акции протеста, которые затем переросли в беспорядки и столкновения с силовиками.