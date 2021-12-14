Голикова сообщила о 77 зарегистрированных в России ПЦР-тестах

В России зарегистрировано 77 ПЦР-тестов, которые, в частности, способны выявить «Омикрон»-штамм коронавируса. Об этом во вторник, 14 декабря на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На текущий момент в Российской Федерации зарегистрировано 77 наборов для диагностики COVID-19 методом ПЦР, из них 56 — отечественного производства», — уточнила она.

Также Голикова отметила, что будет выделено 89 млн рублей на секвенирование COVID-19, в том числе одной из его мутаций — «Омикрон»-штамма.

«В целях своевременного выявления мутаций и слежения за ситуацией принято решение о выделении из резервного фонда 89 млн рублей на проведение полногеномного секвенирования вируса COVID-19, в том числе штамма «Омикрон», — сказала она.

Ранее 14 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о создании тест-системы для выявления «Омикрон»-штамма. Она отметила, что созданная система тестируется в ЮАР.

13 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о выявлении «Омикрона» у 16 из 177 вернувшихся в РФ граждан, все они находятся под наблюдением. Голикова также сообщила, что правительство России подготовило план оперативного противодействия распространению штамма «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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